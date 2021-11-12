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Bursa'da apart daire cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı

AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel
Bursa'da apart daire cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı

Bursa'da trafikte meydana gelen tartışmanın ardından apart dairede bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 16 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

BURSA (AA) - Bursa'da trafikte meydana gelen tartışmanın ardından apart dairede bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 16 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 17 Eylül'de Cengiz K'nin (25) öldüğü, Vedat Ö, Onur Ö. ve Hüseyin Ö'nün tabancayla yaralandığı kavgayla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Savcılıkça 10'u tutuklu 12 sanık ile 4 müşteki sanık hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, trafik tartışması sonucunda Özgür Ö. ve Ramazan F. ile Tuncay K. ve Cemal K'nin kavga ettikleri aktarıldı.

Bu kişilerin Nilüfer polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundukları, Özgür Ö'nün olayı babası Vedat Ö'ye anlatması üzerine de arkadaşlarını organize ettikleri aktarılan iddianamede, sanıkların üç araçla tartıştıkları kişinin apart dairesine gittikleri ifade edildi.

İddianamede, sanıklardan Fuat Y'nin burada silahla trafikte tartıştıkları Tuncay K'nin kardeşi Cengiz K'yi ateş ederek öldürdüğü, Vedat Ö. ile Hüseyin Ö'yü yaraladığı ayrıca olayda, Onur Ö'nün de yaralandığı belirtildi.

Uğur A'nın sanıkları azmettirdiğinin anlaşıldığı anlatılan iddianamede, sanıkların çeşitli suçlardan 6 ay ile müebbet arasında değişen hapisle cezalandırılması istendi.

Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde 17 Eylül'de Cengiz K'nin (25) öldüğü, Vedat Ö, Onur Ö. ve Hüseyin Ö'nün tabancayla yaralandığı kavgaya karışan zanlılar polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Olayın ardından kaçan zanlıların, delilleri karartmak için iş yerindeki güvenlik kameralarını söktükleri belirlenmişti.

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AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri

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