Son Dakika | Antika eserlerle dolu kafede yangın çıktı
Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da antika eserlerle dolu kafe olarak işletilen tarihi binada yangın çıktı.
Bursa'da antika eserlerle dolu kafe olarak işletilen tarihi binada yangın çıktı.
Tuzpazarı Mahallesi Abdal Caddesi'ndeki 3 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Murat S'ye ait antika eserlerle dolu kafedeki yangın, kentin birçok noktasından görülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin