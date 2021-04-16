Son Dakika | Antika eserlerle dolu kafede yangın çıktı
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Son Dakika | Antika eserlerle dolu kafede yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da antika eserlerle dolu kafe olarak işletilen tarihi binada yangın çıktı.

Bursa'da antika eserlerle dolu kafe olarak işletilen tarihi binada yangın çıktı.

Tuzpazarı Mahallesi Abdal Caddesi'ndeki 3 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Murat S'ye ait antika eserlerle dolu kafedeki yangın, kentin birçok noktasından görülüyor.

Son Dakika | Antika eserlerle dolu kafede yangın çıktı
Son Dakika | Antika eserlerle dolu kafede yangın çıktı
Son Dakika | Antika eserlerle dolu kafede yangın çıktı
Son Dakika | Antika eserlerle dolu kafede yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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