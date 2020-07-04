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Bursa'da "antibakteriyel tek kullanımlık mendil" üretip Amerika'ya ihraç ediyor

Bursa'da hijyen ürünleri alanında faaliyet gösteren firma, ürettiği alkol bazlı antibakteriyel tek kullanımlık mendilleri Amerika'ya ihraç etmeye başladı.

Bursa'da
04.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:40

Bursa'da hijyen ürünleri alanında faaliyet gösteren firma, ürettiği alkol bazlı antibakteriyel tek kullanımlık mendilleri Amerika'ya ihraç etmeye başladı.

Kentte 30 yıldır kolonya, sabun, ıslak havlu, şampuan, losyon ve dezenfektan üretimi yapan İlkom Kolonya'nın sahibi İlker Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hem üretime hem de Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Salgın döneminde tüm dünyada hijyen ürünlerine ciddi bir ilginin olduğunu vurgulayan Duran, hijyen ürünlerinde de çok fazla çeşitliliğin bulunduğunu aktardı.

Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerine işaret eden Duran, "Yeni ürünler geliştirme gayretindeyiz. Avrupa ve Amerika'nın çok yoğun şekilde hijyen ürünlere talebi var. En son ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) belgesini almaya hak kazandık. Alkol bazlı, tek kullanımlık antibakteriyel el temizleme mendili ürettik. Şu anda ilk siparişleri almaya başladık. İnşallah önümüzdeki süreçte daha yoğun bir şekilde bu ürünlerle ilgili çalışmalarımız olacak." dedi.

"Amazon gibi e-ticaret sitelerinde ürünlerimizin satışı yapılacak"

"Devona" markasıyla Amerika'ya ihracat yapacaklarını belirten Duran, şöyle devam etti:

"FDA izinlerini ve gerekli ruhsatları aldık. Bugün itibarıyla ilk parti malımızı göndereceğiz. Bu durum bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. İnşallah bu bir başlangıç. Bunların devamı gelecek. Tek kullanımlık bir dezenfektan, alkol bazlı. Yüzde 70 alkol içeriyor. Aynı zamanda cildi destekleyici kimyasalları da içinde barındırıyor. Yapılan incelemelerden sonra Amerika'dan olumlu sonuç aldık. Aynı zamanda Amerika'da Amazon gibi e-ticaret sitelerinde de bu ürünlerimizin satışı yapılacak. Jelle ilgili de bir başvurumuz var. O da yaklaşık 10 güne kadar sonuçlanacak. Bundan sonraki hedefimiz jelin de ihracatını yapabilmek olacak. Daha sonra da antibakteriyel sıvı el sabunlarıyla ilgili çalışmamız olacak. Bunların ihracatını gerçekleştirip ülkemize katkıda bulunmaya çalışacağız."

"Jel ürünümüze vegan belgesi aldık"

Duran, şu anda bir konteynerlik ön sipariş aldıklarını ve ürünlerini Amerika'ya gönderdiklerini ifade etti.

Bu tarz ürünlere Amerika'da kolay ulaşılamadığına dikkati çeken Duran, "Jel ile ilgili de inovatif bir çalışmamız olacak. Jel ürünümüze vegan belgesi aldık. Vegan jel üretimine başladık. Amerika'da vegan ürünlere çok yoğun bir ilgi var. FDA belgesi alarak jel ürünümüzün de Amerika'da satışını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Hedef pazarımız Amerika ve Avrupa"

Jel ile ilgili bütün belgeleri aldıklarını, diğer ürünlerin de belgelerini en kısa sürede tamamlayacaklarını aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Aldığımız vegan belgesi uluslararası ve Amerika'da da geçerliliği olan bir belge. FDA belgesini de aldığımız zaman Amerika'da farklı bir konseptte çalışma yapacağız. Vegan ürünlerin içinde sıvı el sabunları olacak, ıslak havlu ve mendil grubu olacak, bitkisel şampuanlar ve duş jelleri olacak. Hepsini birden değil de sırayla üreteceğiz. Çünkü üretim aşamaları biraz zor. Yavaş yavaş devreye sokacağız. Aynı zamanda iç piyasada satacağız. Onu da planlıyoruz. Hijyen sektöründe vegan ürünlere hiç rastlamadım. Bu konudaki çalışmalarımız bir ilk olabilir. Amerika'da vegan ürünlere çok yoğun bir ilgi var. Hedef pazarımız Amerika ve Avrupa ama dünyanın her yerine Türk malını ihraç etmeyi planlıyoruz."

Kaynak: AA

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