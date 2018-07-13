Bursa'da Annesini Rehin Alıp Bırakan ve Polislere Direnen Şahıs Teslim Oldu

Bursa'da annesini rehin alıp kısa süre sonra bırakan şahıs, 2 buçuk saat silahla polislere direndikten sonra teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi, Yaşar Sokak'ta ikamet eden madde bağımlısı olduğu iddia edilen Yılmaz Ö. annesini evde kısa süre rehin aldıktan sonra saldı. Birkaç el ateş eden zanlı uzun süre polis ekiplerine evden çıkmamak için direndi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel harekat timi sevk edildi. Silahlı şahıs olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş açtı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbir alırken, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri de hazır bekletildi. Polisin 2 buçuk saat süren ikna çabaları olumlu sonuç verdi ve şahıs gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. - BURSA