Bursa'da anne ve kızı çöp kamyonuyla ezen sürücüye 15 yıl hapis istemi
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Bursa'da anne ve kızı çöp kamyonuyla ezen sürücüye 15 yıl hapis istemi

Bursa'da 2 yaşındaki Ebrar Nisa'nın ölümüne ve annesi Filiz Deniz'in yaralanmasına neden olan çöp kamyonu sürücüsü Ünsal A. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bursa'da anne ve kızı çöp kamyonuyla ezen sürücüye 15 yıl hapis istemi
03.07.2020 15:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:28

Bursa'da 2 yaşındaki Ebrar Nisa'nın ölümüne ve annesi Filiz Deniz'in yaralanmasına neden olan çöp kamyonu sürücüsü Ünsal A. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaza, 17 Haziran Çarşamba günü, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Filiz Deniz(27), kızı Ebrar Nisa Deniz ile bisiklet sürmek için sokağa çıktı. Çöp kamyonunun sokağa döneceğini fark eden Filiz Deniz, kızı ile birlikte yolun kenarına geçerek beklemeye başladı. Çöp kamyonu sürücüsü Ünsal A. sokağa girmek istediği sırada anne ve kızı fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne kız kamyonun altında kalırken, çevredeki vatandaşların ikazı üzerine kamyon sürücüsü geri manevra yaparak çekildi. Çöp kamyonunun altına kalan anne ve kızı, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Nisa Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayaklarında kırık oluşan Filiz Deniz ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Ünsal A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne kızın kamyonun altında kalma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Ünsal A. hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Ünsal A. iddianamede yer alan Ünsal A.'nın ifadesinde "Kamyonla sağ tarafta bulunan sokağa girmek için dönüş yaptım. O sırada sokağın sağ tarafında plakasını hatırlamadığım binek tarzı bir araç olduğundan o araca çarpmamak için kurtaracak şekilde dönüş yapmak istedim ancak aracı döndürdükten sonra benimle çalışan çöp toplayıcı görevlilerden biri bağırarak 'çocuk atladı, dur' diye bağırdı. Hemen aracı durdurdum ve ayağımı frenden çektiğimde, kamyon geriye doğru hareket etti ve aracı durdurdum. Kazada neye çarptığımı görmedim. Kazanın yeri yol bitimi boş tarlaydı, orada bir yaya olduğunu tahmin edemedim. Olay sonrası ismini bilmediğim şahıslar tarafından darp edildim. Aracı gayet dikkatli ve duyarlı şekilde kullanıyordum, çarptığım çocukla kadının asfalt bitiminde tarlada yürümesinin hata olduğunu düşünüyorum. Olayda kusurum olduğunu düşünmüyorum" dediği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı, iddianamede Ünsal A.'nın dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiğini, incelenen ve basına da yansıyan kamera görüntülerinde aracı dikkatsiz şekilde kullandığının tespit edildiğini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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