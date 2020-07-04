Bursa'da anne ve 2 çocuğunun cansız bedeni bulunan evde acı bekleyiş sürüyor Bursa'da 2 çocuk ve annenin kanlar içerisindeki cansız bedenlerinin bulunduğu evin önündeki acı bekleyiş sürüyor.

Bursa'da 2 çocuk ve annenin kanlar içerisindeki cansız bedenlerinin bulunduğu evin önündeki acı bekleyiş sürüyor. Gece boyu devam eden incelemelere rağmen Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla apartmana giriş yapılamıyor. Ayrıca anne ve 2 çocuğun adli tıptaki işlemleri devam ediyor.

Olay, Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yücel Sokakta bulunan 4 katlı müstakil evin en üst katından silah seslerini duyan komşular durumu Durmuş Polat ve polis ekiplerine bildirdi. Durmuş Polat 2 arkadaşıyla birlikte silah sesleri gelen eve gittiğinde, yatağın üzerinde çocukları olan 5 yaşındaki Murat, 10 yaşındaki Melinay ve eşi Elif Polat'ı(33) tabancayla vurulmuş şekilde kanlar içerisinde buldu. Gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçiren baba Durmuş Polat, "Elif bunu neden yaptın!" diye bağırarak evde bulunan camlara yumruk atmaya başladı. Yanındaki 2 arkadaşı baba Durmuş Polat'ı güçlükle sakinleştirmeye çalışırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde bulunan eve giren ekipler, Melinay, Murat ve Elif'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Acılı evde bekleyiş sürüyor

Gece boyu devam eden olay yeri incelemelerinin ardından Murat, Melinay ve Elif Polat'ın cansız bedenleri inceleme yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli tıp kurumundaki işlemlerin devam ettiği öğrenilirken Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla olayın gerçekleştirildiği binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı. Olay yeri şeridi çekilerek kapısında polis bekletilen binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Ayrıca hastanede tedavi edildikten sonra karakola giden baba Durmuş Polat'ın emniyette ifade alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA