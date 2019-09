Bursa'da anlamlı hazırlık maçı

08.09.2019 20:23

Bursaspor ile Fenerbahçe ülkemizde ve dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.



Yeşil-beyazlılar, hazırlık maçında sahasında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Milli ara sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarları karşılaşmaya ilgi gösterdi. Ülkemizde ve dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için oynanan karşılaşma öncesinde stadyumda sadece çocuk müzikleri çalındı. Ayrıca müsabaka başlamadan her iki takımın futbolcuları çiçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ise forma dağıttı. Plaket ve forma takdiminin ardından müsabakanın başlama vuruşunu 1 Lösev ve 1 down sendromlu çocuk yaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, karşılaşmayı çocuklarla beraber yedek kulübesinin arkasında takip etti. Seremoniye her iki takımın oyuncuları çocuklarla çıktı. Karşılaşma başladıktan sonra ilk bir dakika her iki takımın taraftarları alkışladı. Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği'nden özel misafirler her iki takımın yedek kulübesinin arkasında oluşturulan özel tribünde yerini aldı. - BURSA

Kaynak: İHA