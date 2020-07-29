Bursa'da anız yangınları tehlike saçıyor
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Bursa'da anız yangınları tehlike saçıyor

Yaz sıcaklığının iyice hissedildiği şu günlerde çevreye atılan cam şişeler binlerce dönüm arazilerin yanıp kül olmasına sebep oluyor.

Bursa'da anız yangınları tehlike saçıyor
29.07.2020 15:28 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:06

Yaz sıcaklığının iyice hissedildiği şu günlerde çevreye atılan cam şişeler binlerce dönüm arazilerin yanıp kül olmasına sebep oluyor. Aşırı sıcak ve rüzgarla birlikte kuruyup kavrulan otlar ufak bir kıvılcımdan anında tutuşup büyük yangınların çıkmasına sebep oluyor.

Bursa'da son bir haftadır meydana gelen çok sayıda anız yangını vatandaşları korkuturken ekipleri de yoruyor.

Şehir merkezine yakın bölgelerde otluk alanlarda yaşanan yangınlar kısa sürede söndürülse de geriye küle dönen alanlar kalıyor.

Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'ndeki tel örgüyle çevrili otluk arazide kırılıp çevreye atılan bir cam şişe parçası arazinin küle dönmesine sebep oldu. Güneş ışının düştüğü cam parçası büyüteç etkisi yapıp kuruyan otları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler bölgedeki ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Ekipler yangına müdahale edip kontrol altına almaya çalışırken vatandaşlarda kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. - BURSA

Kaynak: İHA

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