Bursa'da aniden yola çıkan sahipsiz at kazaya neden oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonet, bir anda yola çıkan sahipsiz ata çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonet, bir anda yola çıkan sahipsiz ata çarptı.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Bulvarı'nda, Ufuk D. yönetimindeki 35 YJG 26 plakalı kamyonet, seyir halindeyken aniden yola çıkan ata çarptı.

Kamyonet sürücüsü Ufuk D. ile araçta bulunan 2 kişi, kazayı yara almadan atlatırken çarpma nedeniyle atın arka ayaklarında kırıklar oluştu.

Çevredeki vatandaşlar atın yoldan kaldırılması ve tedavisine başlanması için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine durumu aktardı.

Olay yerine gelen ekipler, yaralı atı alarak tedavi merkezine götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek