Bursa'da ameliyat sırasında tansiyonu düşen doktor, ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı
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Bursa'da ameliyat sırasında tansiyonu düşen doktor, ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı

Bursa'da ameliyat sırasında tansiyonu düşen doktor, ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa'da tükürük bezinde tümör bulunan bir genç kızı ameliyat ettiği sırada tansiyonu düşen doktor, ayağına taktırdığı serumla operasyonu başarıyla tamamladı.

Bursa'da tükürük bezinde tümör bulunan bir genç kızı ameliyat ettiği sırada tansiyonu düşen doktor, ayağına taktırdığı serumla operasyonu başarıyla tamamladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz (KBB) Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Basut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyattan bir gün önce besin zehirlenmesi geçirdiğini söyledi.

Buna bağlı olarak çok sıvı kaybettiğini, serum takviyesiyle durumunu toparladığını belirten Basut, şunları anlattı:

"Ertesi gün sabah önemli bir ameliyatım vardı. Girmem gereken, yapmam gereken bir ameliyattı. Genç bir kızın tükürük bezinde tümör vardı. Ameliyata başladığımda herhangi bir sıkıntı yoktu. Bir süre sonra tansiyonumun düştüğünü hissettim. Eğer öyle devam etseydi ameliyatı bırakmam gerekecekti. Zor, bırakmamam gereken bir ameliyattı. Bunun üzerine kollarım müsait olmadığı için ayağımdan damar yolu açtırdım. Serum alınca toparladım ve ameliyatı gayet başarılı şekilde bitirdim."

Operasyona serumla yaklaşık 2 saat devam etti

Ameliyatın serum takılı halde 2 saat sürdüğünü dile getiren Basut, "Benim yerimde hangi sağlık çalışanı olsa aynısını yapardı. Çünkü oradaki işi yarım bırakamazsınız. Biz, canla uğraşıyoruz. Böyle bir şansımız hiç yok. Fedakarlık değil, yapılması gereken bir şeydi ben de yaptım." dedi.

Basut, operasyon sırasında çekilen fotoğrafın sosyal medyada ilgi gördüğünü, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz dahil birçok kişiden tebrik aldığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs sürecinde sağlıkçıların fedakarlıklarına değinen Basut, "Fotoğrafla vermek istediğim mesaj, pandemi nedeniyle tüm sağlıkçıların çok yorulduğuydu. Artık herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmesi gerekiyor. Sırası gelenler de aşıyı en kısa zamanda yaptırmalı ki hep birlikte bu virüsten kurtulalım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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