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Bursa'da ambulans kaza yaptı, personel ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da ambulans kaza yaptı, personel ölümden döndü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hasta nakline giden 112 ambulansı, yoğun kar yağışı sebebiyle kaza yaparak, ters döndü.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hasta nakline giden 112 ambulansı, yoğun kar yağışı sebebiyle kaza yaparak, ters döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde kırsal Kösehoroz Mahallesi yakınlarına meydana geldi.

Mustafakemalpaşa'ya 35 kilometre uzaklıktaki Kurşunlu Mahallesi'ne hasta almak için giden 112'ye bağlı cip tipi ambulans, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. 1'i kadın 2'si erkek 3 sağlık çalışanının içinde bulunduğu ambulans, köprü yakınlarında takla atarak, yol kenarına devrildi.

Ters dönen araçtan kendi çabalarıyla çıkan sağlık personeli, kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kara gömülen ambulansı bulunduğu yerden çıkardı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafakemalpaşa, Ambulans, Bursa, kar, 3. Sayfa, Haberler

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