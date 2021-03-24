Bursa'da amatör kulüp antrenörü koronadan hayatını kaybetti

Bursa'da amatör küme ekiplerinden Bağlarbaşı Spor Kulübü antrenörlerinden Ergün Kaya, Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Geçen hafta pazartesi günü Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisi Bursa Şehir Hastanesi'nde devam eden Ergün Kaya, pazartesi günü hayatını kaybetti. Vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzerken, cenazesi Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

Bursa Bağlarbaşı Spor Kulübü sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Olmadı hocam. Kulüp antrenörlerimizden Ergün Kaya hocamız, maalesef Kovid-19 virüsüne yenik düştü. Hocam, yetiştirdiğin sporcuların ve biz Bağlarbaşı Spor camiamız seni unutmayacağız. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Başta ailen, yakınların ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı