Bursa'da amatör kulüp antrenörü koronadan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da amatör kulüp antrenörü koronadan hayatını kaybetti

24.03.2021 12:20 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:26
Bursa'da amatör kulüp antrenörü koronadan hayatını kaybetti

Bursa'da amatör küme ekiplerinden Bağlarbaşı Spor Kulübü antrenörlerinden Ergün Kaya, Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Bursa'da amatör küme ekiplerinden Bağlarbaşı Spor Kulübü antrenörlerinden Ergün Kaya, Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Geçen hafta pazartesi günü Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisi Bursa Şehir Hastanesi'nde devam eden Ergün Kaya, pazartesi günü hayatını kaybetti. Vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzerken, cenazesi Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

Bursa Bağlarbaşı Spor Kulübü sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Olmadı hocam. Kulüp antrenörlerimizden Ergün Kaya hocamız, maalesef Kovid-19 virüsüne yenik düştü. Hocam, yetiştirdiğin sporcuların ve biz Bağlarbaşı Spor camiamız seni unutmayacağız. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Başta ailen, yakınların ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Rasim Öztekin Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Caner Erkin Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da amatör kulüp antrenörü koronadan hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 12:31:08. #1.16#
title