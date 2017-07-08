Bursa'da 'Altın Karagöz' renkleri

Bursa'da, '31. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın coşkusu, kortejle başladı. 7 – 12 Temmuz tarihleri arasında, tüm kentte renkli görüntülere imza atacak olan yarışma için Bursa'ya gelen halk dansları ekipleri, önce Atatürk Heykeli önünde güvercin uçurup dünyaya barış mesajları verdi, ardından Atatürk, İnönü ve Cumhuriyet caddelerinde gerçekleştirilen yürüyüşte vatandaşlara yöresel danslarını tanıttı.

Mehter Takımı konseriyle renklenen programda, dünyanın 22 ülkesinden Bursa'ya gelen halk dansları ekipleri, önce Atatürk Caddesi Atatürk Heykeli önünde güvercin uçurdu. Dünyaya barış ve dostluk mesajları gönderen dansçılar, daha sonra Atatürk, İnönü ve Cumhuriyet caddelerinden Zafer Plaza'ya kadar uzanan kortej yürüyüşünde vatandaşlarla buluştu. Yöresel kostümleriyle dikkat çeken dansçılar, sempatik tavırlarıyla da Bursalıların ilgi odağı oldu. Zaman zaman danslarından örnekler de sergileyen dansçılar, Bursa'da görsel bir şölen yaşattı.

ÖZGÜN BİR DEĞER

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, bu yıl 31.'si gerçekleştirilen 'Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın özgün formatıyla bugünlere gelebilen nadir bir organizasyon olduğunu söyledi. Başkanvekili Karlık, 22 ülkeden gelen ekiplerin katıldığı yarışmanın, yarışmadan öte, dünya halklarının kültürlerini sergiledikleri bir atmosfer olduğunu ve Bursa'dan dünyaya barış, kardeşlik ve hoşgörü mesajları verileceğini vurguladı.

Bursa Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu da Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın Bursa'ya değer katan ve kentin uluslararası alanda tanıtılmasını sağlayan önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

22 ÜLKE 22 KÜLTÜR

Bursa'da, 7 – 12 Temmuz tarihleri arasında renkli görüntülere imza atacak olan yarışmaya; Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurtistan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Filipinler, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Şili, Tataristan ve Uganda'dan katılan halk dansları ekipleri, bu akşam saat 21.15'de de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek açılış programında gösterilerini sahneleyecek.