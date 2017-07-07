Bursa'da 'Altın Karagöz' Renkleri

Bursa'da '31. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın coşkusu, kortejle başladı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından '56. Uluslararası Bursa Festivali' kapsamında, bu yıl 31.'si düzenlenen 'Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması', renkli ve coşkulu bir kortej yürüyüşüyle başladı. Mehter Takımı konseriyle renklenen programda, dünyanın 22 ülkesinden Bursa'ya gelen ekipler, Atatürk Heykeli önünde güvercin uçurdu. Dünyaya barış ve dostluk mesajları gönderen dansçılar, daha sonra Atatürk, İnönü ve Cumhuriyet caddelerinden Zafer Plaza'ya kadar uzanan kortej yürüyüşünde vatandaşlarla buluştu. Yöresel kostümleriyle dikkat çeken dansçılar Bursalıların ilgi odağı oldu.



Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, bu yıl 31.'si gerçekleştirilen 'Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın bugünlere gelebilen nadir bir organizasyon olduğunu söyledi. Başkanvekili Karlık, 22 ülkeden gelen ekiplerin katıldığı yarışmanın, yarışmadan öte, dünya halklarının kültürlerini sergiledikleri bir atmosfer olduğunu ve Bursa'dan dünyaya barış, kardeşlik ve hoşgörü mesajları verileceğini vurguladı.



Bursa Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu da Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın Bursa'ya değer katan ve kentin uluslararası alanda tanıtılmasını sağlayan önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.



Bursa'da, 7 - 12 Temmuz tarihleri arasında renkli görüntülere imza atacak olan yarışmaya Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurtistan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Filipinler, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Şili, Tataristan ve Uganda'dan katılan halk dansları ekipleri, bu akşam saat 21.15'de de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek açılış programında gösterilerini sahneleyecek. - BURSA