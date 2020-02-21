Bursa'da alkollü sürücü telefonuna bakınca

21.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:20

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil sokak lambasına çarparak durabildi.



Kaza, dün gece Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Adile Mezarlığı'nın yanındaki yoldan Susurluk'a doğru hareket halinde olan 16 ACG plakalı araç sürücüsü N.G. alkolün verdiği etki ile birlikte direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce orta refüje çıkan sonrasında ise sokak lambasına çarparak durabilen sürücü, kazada yaralanmadı.



"Telefonu yeni aldım"



Kaza sonrasında olay yerinde kazanın nasıl olduğunu anlatan N.G. yıllar sonra ilk defa akıllı telefon aldığını ve direksiyon başında akıllı telefonuna baktığını belirtti. "Kendimi direkte buldum" diyerek olayı açıklayan alkollü sürücü N.G. için yapılan kontrollerde 1.31 promil alkollü olduğu öğrenildi.



Araçta büyük bir maddi hasar meydana gelirken, sürücünün 2 yıl süre ile ehliyetine el konularak işlem yapıldı. Araç ise çekici ile yoldan kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA