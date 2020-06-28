Bursa'da alkollü iki sürücünün kafa kafaya çarpıştı
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Bursa'da alkollü iki sürücünün kafa kafaya çarpıştı

Bursa'da alkollü iki sürücünün kafa kafaya çarpıştıBURSA'nın İznik ilçesinde kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

28.06.2020 22:12 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:16

Bursa'da alkollü iki sürücünün kafa kafaya çarpıştı

BURSA'nın İznik ilçesinde kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Maddi hasarlı kazadan sonra yapılan testte her iki sürücünün de alkollü olduğu belirlendi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece yarısı İznik ilçesindeki İstanbul Kapı mevkisinde meydana geldi. Orhangazi ilçesi yönüne giden Muzaffer Temer yönetimindeki 16 FE 911 plakalı otomobile, karşı yönden gelen Nizamettin Güney yönetimindeki 16 KFH 62 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Nizamettin Güney'in 1,76 promil, Muzaffer Temel'in ise 2,70 promil alkollü olduğunu tespit edildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da alkollü iki sürücünün kafa kafaya çarpıştı

Kaynak: DHA

Manşet

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