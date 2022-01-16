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Bursa'da alkollü adam ısınmak için yaktığı ateşe düştü

Bursa'da alkollü adam ısınmak için yaktığı ateşe düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda alkollü vatandaş, yaktığı ateş üzerine düşerek ağır yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda alkollü vatandaş, yaktığı ateş üzerine düşerek ağır yaralandı.

Olay dün akşam Orhaniye mahallesi pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Polis ekipleri, Pazaryerinin önünde birinin yerde yattığı yönünde ihbar aldılar. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Cengin Ş.(67)'nin vücudunda yanık izlerini görünce 112'ye haber verdiler. Yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda 1. Derece yanıklar oluşan Cengin Ş.(67)'nin "Beni birileri yaktı" dediği şeklindeki ifadesinin ardından, yapılan incelemede kendini yaktığı ortaya çıktı. Yaralı şahıs, yanık ünitesinde tedavi altına alındı. - BURSA

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda alkollü vatandaş, yaktığı ateş üzerine düşerek ağır yaralandı.

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