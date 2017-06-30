Bursa'da Alkollü 2 Genç, Jandarma ve Polisi Harekete Geçirdi

BURSA'nın İznik İlçesi'nde, sahilde alkol aldıktan sonra serinlemek için göle giren gençlerden biri, çıktığında arkadaşını göremeyince polis ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, arkadaşının gölde kaybolduğunu iddia ettiği genci, göl kenarında otururken buldu.



Olay, bugün akşam saatlerinde İznik Gölü'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde göl kenarında birlikte alkol alan A.E. ve Z.D. daha sonra serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra sudan çıkan A.E., arkadaşı Z.D.'yi göremeyince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, karada ve suda çalışma yapmaya hazırlanırken, A.E.'nin, "İki saat oldu, gölden çıkmadı hala" dediği arkadaşı Z.D., az ileride göl kenarında otururken bulundu.



A.E, arkadaşı Z.D.'ye, "Yüzüp çıkıyorsun da niye haber vermiyorsun" diye kızarken, polis ve jandarma ekipleriyle çevredeki vatandaşlar, bu ilginç olaya gülmekten kendilerini alamadı.



- Bursa