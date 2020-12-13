Son dakika haberleri... Alışveriş merkezinde yangın çıktı
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Son dakika haberleri... Alışveriş merkezinde yangın çıktı

13.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:12

Son dakika haberler: Bursa'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Bursa'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kentin birçok noktasından dumanları görülen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Son dakika haberleri... Alışveriş merkezinde yangın çıktı
Son dakika haberleri... Alışveriş merkezinde yangın çıktı
Son dakika haberleri... Alışveriş merkezinde yangın çıktı
Son dakika haberleri... Alışveriş merkezinde yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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