Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü - Haberler
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Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

BURSA'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangın saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme mahallesinde bulunan ev araç ve gereçleri satan bir alışveriş merkezinde çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, alışveriş merkezinde maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

Bursa'da alışveriş merkezinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

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Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Son Dakika Haberleri

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