Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi - Haberler
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi

Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi Bursa'da korona virüsle mücadelede alınan tedbirler meyvesini verdi.

05.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:52
Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi

Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi

BURSA - Bursa'da korona virüsle mücadelede alınan tedbirler meyvesini verdi. Sağlık Bakanlığının son istatistiklerine göre Bursa, vaka sayısının nüfusa göre oranlanmasında 15. sırada yer aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının ardından gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeler doğrultusunda tedbirler arttırılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüsle ilgili verileri her gün açıklıyor. 4 Nisan verilerine göre 259 pozitif vakanın görüldüğü 3 milyon 56 bin nüfuslu Bursa, on binde 0,86 oranıyla 15. sırada yer aldı. 12 bin 231 vakanın görüldüğü 15 milyonlu İstanbul on binde 7,88 oranıyla ilk sırada yer alırken, İstanbul'u Isparta, Zonguldak, Sakarya, Konya, Kocaeli, İzmir, Ankara, Eskişehir, Samsun, Tekirdağ, Adana, Kayseri, Balıkesir ve Bursa takip etti.

Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının açıklanmasının ardından tüm tedbirlerin titizlikle alındığı Bursa'da kamu kurum ve kuruluşları tam bir koordinasyon içinde çalıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, emniyet, jandarma ve diğer kamu kuruluşları, özel sektörün katkısı ve vatandaşların duyarlılığıyla bu krizin üstesinden gelinmesi için çaba harcanıyor. Büyükşehir Belediyesi, 10 Mart tarihinden itibaren temizlik ve dezenfektan çalışmalarını arttırıp tüm toplu taşıma araçları, açık alanlar, parklar, camiler ve vatandaşın yoğun olarak bulunduğu her noktayı titizlikle temizledi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bin 500 personel korona virüs mücadelesine katkı sağlarken, İstanbul ve Ankara gibi diğer büyükşehirlerin aksine günlük 800 bin civarında yolcu kaybı olmasına rağmen sefer sayıları azaltılmadı. Böylelikle vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun olarak seyahat etmeleri sağlandı. Temassız seyahat uygulamasıyla Bursaray'da kapıların otomatik olarak açılması sağlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, parkları İçişleri Bakanlığının genelgesinden önce kapatan ilk belediyelerden birisi oldu. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi yolcular arasında sosyal mesafe kuralını getiren ilk deniz araçlarından birisi oldu. 23 milyon metrekarelik dezenfekte işleminin gerçekleştirildiği Bursa'da sadece bir günde Büyükşehir Belediyesi tarafından 75 bin maske ücretsiz olarak dağıtıldı. Pazar yerleri ve toplu ulaşım araçlarında ücretsiz maske dağıtım işleminin devam edeceği öğrenildi. Alo 153 hattı ise 7 gün 24 saat hizmet verip günde ortalama 10 bin kişiye hizmet veriyor. 65 yaş üstü vatandaşlara her gün 2 öğün sıcak yemek uygulamasıyla Burfaş gönülleri fethediyor. Bursa Valiliği koordinasyonunda oluşturulan Vefa grupları da 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşuyor. Polis, bekçi ve jandarmaların yanı sıra gönüllü gruplar da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması için tüm tedbirleri alıyor. Trafik polisleri de zaman zaman bazı ana arterlerde doktor nezaretinde ateş kontrolü yaparak hem trafiğin kontrollü verilmesini sağlıyor hem de mümkün olduğunca vatandaşlara evde kal çağrılarını tekrar ediyor.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 110 bin ihtiyaç sahibi aileye bizzat evlerinde gıda, hijyen paketi ve pazar filesiyle her gün 3 kez ekmek yardımı gerçekleştiriyor.

Başkan Aktaş'tan Alo 153 ricası

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlardan Alo 153 Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesini istedi. Başkan Aktaş, "Sizlere verdiğimiz hizmetleri uygularken bizlere ulaştığınız Alo 153, 444 16 00 ve 0224 716 11 55 numaralı hatları gereksiz yere meşgul etmemenizi talep ediyoruz. Çağrı merkezinde çalışan arkadaşlarımız, günlük 5 binden fazla aramaya cevap vermektedir. Alkollü içecek isteyenden arabasının yağ değişimini sorana, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösterirken bulmacası bol olan gazete isteyene dair çağrılar almaktayız. Saniyelerle yarıştığımız yoğun ve telaşlı çalışmalarımızın aksamaması adına sizlerden istirhamım budur. Alınan kararlara büyük bir dikkatle uyduğunuz için teşekkür ediyorum. Ayrıca belediye adına halkımızı arayıp, evlerinde virüs taraması ve ilaçlama yapacağını söyleyen dolandırıcılara itibar etmemelerini de hatırlatmış olayım. Güçlenerek büyüyecek ve bu süreci birlikte atlatacağız" diye konuştu.

Vaka sayısının nüfus oranına göre sıralamasında ilk 17 şehir şöyle:

ŞEHİR VAKA NÜFUS NÜFUSA ORAN (Onbinde)

1- İSTANBUL 12.23- 15.519.267 7,88

2- ISPARTA 289 444.914 6,50

3- ZONGULDAK 197 596.053 3,31

4- SAKARYA 337 1.029.650 3,27

5- KONYA 601 2.232.374 2,69

6- KOCAELİ 500 1.953.035 2,56

7- İZMİR 1.105 4.367.251 2,53

8- ANKARA 860 5.639.076 1,53

9- ESKİŞEHİR 118 887.475 1,33

10- SAMSUN 167 1.348.542 1,24

11- TEKİRDAĞ 121 1.055.412 1,15

12- ADANA 241 2.237.940 1,08

13- KAYSERİ 130 1.407.409 0,92

14- BALIKESİR 106 1.228.620 0,86

15- BURSA 259 3.056.120 0,85

16- MANİSA 100 1.440.611 0,69

17- ANTALYA 102 2.511.

Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haberler
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı Haberler
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım Haberler
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında 'Pes' dedirten görüntü
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek
Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın 'Kesinti yapılmasın' çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma...
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara 'aptal' dedi
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Kadir Aydar Abdulhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Kerem Alışık
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Lionel Messi Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Su İlaç Mart Polis
Şu an buradasınız: Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 17:20:13. #1.15#
title