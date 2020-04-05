Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi
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Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi

Bursa'da korona virüsle mücadelede alınan tedbirler meyvesini verdi.

05.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:19
Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi

Bursa'da korona virüsle mücadelede alınan tedbirler meyvesini verdi. Sağlık Bakanlığının son istatistiklerine göre Bursa, vaka sayısının nüfusa göre oranlanmasında 15. sırada yer aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının ardından gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeler doğrultusunda tedbirler arttırılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüsle ilgili verileri her gün açıklıyor. 4 Nisan verilerine göre 259 pozitif vakanın görüldüğü 3 milyon 56 bin nüfuslu Bursa, on binde 0,86 oranıyla 15. sırada yer aldı. 12 bin 231 vakanın görüldüğü 15 milyonlu İstanbul on binde 7,88 oranıyla ilk sırada yer alırken, İstanbul'u Isparta, Zonguldak, Sakarya, Konya, Kocaeli, İzmir, Ankara, Eskişehir, Samsun, Tekirdağ, Adana, Kayseri, Balıkesir ve Bursa takip etti.

Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının açıklanmasının ardından tüm tedbirlerin titizlikle alındığı Bursa'da kamu kurum ve kuruluşları tam bir koordinasyon içinde çalıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, emniyet, jandarma ve diğer kamu kuruluşları, özel sektörün katkısı ve vatandaşların duyarlılığıyla bu krizin üstesinden gelinmesi için çaba harcanıyor. Büyükşehir Belediyesi, 10 Mart tarihinden itibaren temizlik ve dezenfektan çalışmalarını arttırıp tüm toplu taşıma araçları, açık alanlar, parklar, camiler ve vatandaşın yoğun olarak bulunduğu her noktayı titizlikle temizledi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bin 500 personel korona virüs mücadelesine katkı sağlarken, İstanbul ve Ankara gibi diğer büyükşehirlerin aksine günlük 800 bin civarında yolcu kaybı olmasına rağmen sefer sayıları azaltılmadı. Böylelikle vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun olarak seyahat etmeleri sağlandı. Temassız seyahat uygulamasıyla Bursaray'da kapıların otomatik olarak açılması sağlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, parkları İçişleri Bakanlığının genelgesinden önce kapatan ilk belediyelerden birisi oldu. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) yolcular arasında sosyal mesafe kuralını getiren ilk deniz araçlarından birisi oldu. 23 milyon metrekarelik dezenfekte işleminin gerçekleştirildiği Bursa'da sadece bir günde Büyükşehir Belediyesi tarafından 75 bin maske ücretsiz olarak dağıtıldı. Pazar yerleri ve toplu ulaşım araçlarında ücretsiz maske dağıtım işleminin devam edeceği öğrenildi. Alo 153 hattı ise 7 gün 24 saat hizmet verip günde ortalama 10 bin kişiye hizmet veriyor. 65 yaş üstü vatandaşlara her gün 2 öğün sıcak yemek uygulamasıyla Burfaş gönülleri fethediyor. Bursa Valiliği koordinasyonunda oluşturulan Vefa grupları da 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşuyor. Polis, bekçi ve jandarmaların yanı sıra gönüllü gruplar da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması için tüm tedbirleri alıyor. Trafik polisleri de zaman zaman bazı ana arterlerde doktor nezaretinde ateş kontrolü yaparak hem trafiğin kontrollü verilmesini sağlıyor hem de mümkün olduğunca vatandaşlara evde kal çağrılarını tekrar ediyor.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 110 bin ihtiyaç sahibi aileye bizzat evlerinde gıda, hijyen paketi ve pazar filesiyle her gün 3 kez ekmek yardımı gerçekleştiriyor.

Başkan Aktaş'tan Alo 153 ricası

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlardan Alo 153 Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesini istedi. Başkan Aktaş, "Sizlere verdiğimiz hizmetleri uygularken bizlere ulaştığınız Alo 153, 444 16 00 ve 0224 716 11 55 numaralı hatları gereksiz yere meşgul etmemenizi talep ediyoruz. Çağrı merkezinde çalışan arkadaşlarımız, günlük 5 binden fazla aramaya cevap vermektedir. Alkollü içecek isteyenden arabasının yağ değişimini sorana, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösterirken bulmacası bol olan gazete isteyene dair çağrılar almaktayız. Saniyelerle yarıştığımız yoğun ve telaşlı çalışmalarımızın aksamaması adına sizlerden istirhamım budur. Alınan kararlara büyük bir dikkatle uyduğunuz için teşekkür ediyorum. Ayrıca belediye adına halkımızı arayıp, evlerinde virüs taraması ve ilaçlama yapacağını söyleyen dolandırıcılara itibar etmemelerini de hatırlatmış olayım. Güçlenerek büyüyecek ve bu süreci birlikte atlatacağız" diye konuştu.

Vaka sayısının nüfus oranına göre sıralamasında ilk 17 şehir şöyle:

ŞEHİR VAKA NÜFUS NÜFUSA ORAN (Onbinde)

1- İSTANBUL 12.23- 15.519.267 7,88

2- ISPARTA 289 444.914 6,50

3- ZONGULDAK 197 596.053 3,31

4- SAKARYA 337 1.029.650 3,27

5- KONYA 601 2.232.374 2,69

6- KOCAELİ 500 1.953.035 2,56

7- İZMİR 1.105 4.367.251 2,53

8- ANKARA 860 5.639.076 1,53

9- ESKİŞEHİR 118 887.475 1,33

10- SAMSUN 167 1.348.542 1,24

11- TEKİRDAĞ 121 1.055.412 1,15

12- ADANA 241 2.237.940 1,08

13- KAYSERİ 130 1.407.409 0,92

14- BALIKESİR 106 1.228.620 0,86

15- BURSA 259 3.056.120 0,85

16- MANİSA 100 1.440.611 0,69

17- ANTALYA 102 2.511.700 0,41 - BURSA

Kaynak: İHA

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