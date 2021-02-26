Bursa'da Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin inşaatı yeniden başladı
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Bursa'da Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin inşaatı yeniden başladı

26.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:14
Bursa'da Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin inşaatı yeniden başladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yüklenici firmayla sözleşmenin tasfiye edilmesi sonucu yapımı durdurulan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin yapımı yeniden başladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yüklenici firmayla sözleşmenin tasfiye edilmesi sonucu yapımı durdurulan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin yapımı yeniden başladı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, şehrin sağlık alanında önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin inşaatı 2017 yılında başladı.

Yüzde 38 yapımı tamamlandığında inşaatı yapan firmayla sözleşmenin iptal edilmesi üzerine, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ihaleyi başka bir firma kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, 2 ay önce yeni firmayla sözleşme imzalandığını, yer teslimi yapılmasının ardından inşaatın kaldığı yerden devam ettiğini belirtti.

Hastanenin Bursa'nın en büyük sağlık yatırımlarından biri olduğunu kaydeden Yavuzyılmaz, "188 erişkin yoğun bakım yatağı, 43 yeni doğan yoğun bakım yatağı, 224 poliklinik ve 32 ameliyathaneden oluşacak olan hastanemiz toplamda 1281 yatak kapasiteli olarak planlandı. Yatak kapasitesindeki artışla hastane inşaatı bittiğinde, şehrimiz için adeta ikinci bir şehir hastanesi niteliğinde olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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