Bursa'da alevlerin 2 saatte söndürüldüğü 2 ev yandı

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da, tek katlı evde çıkan yangın, bitiğindeki eve de sıçradı. Alevler, 25 kişilik itfaiye ekibinin 6 araç ile 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 2 ev de kullanılamaz hale geldi.

Osmangazi ilçesine bağlı Mollafenari Mahallesi'ndeki tek katlı evde, saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Sobadan çıkan kıvılcımların eşyaları tutuşturması nedeniyle çıkıp, kısa sürede büyüyen yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yolların darlığı ve araçların yanlış park edilmesi nedeniyle sokağa araçlarla gitmekte zorlandı. Ekipler, araçların kaldırılması ile adrese ulaştı. Bu sırada büyüyen alevler, bitişikteki diğer tek katlı eve de sıçradı. Yangına 6 itfaiye aracı ve 25 kişilik personel müdahale etti. UEDAŞ ekipleri de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgedeki enerji akışını kesti. Yaklaşık 2 saat süren çalışma ile alevler söndürülürken, 2 ev ise kullanılamaz hale geldi.