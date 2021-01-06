Bursa'da alacaklısına silah teşhirinde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
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Bursa'da alacaklısına silah teşhirinde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

06.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:22
Bursa'da alacaklısına silah teşhirinde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da evine gelen alacaklısına silah teşhirinde bulunduğu öne sürülen şüpheli ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Bursa'da evine gelen alacaklısına silah teşhirinde bulunduğu öne sürülen şüpheli ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde alacaklısına pencereden pompalı tüfek gösterdiği iddia edilen Nazif M, kendini eve kilitledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, uzun süre Nazif M. ve evde bulunan Ertan N'yi ikna etmeye çalıştı.

Çabalar sonuçsuz kalınca olay yerine müzakereci çağrıldı. Ekipler bu sırada koçbaşı ile kapıyı açıp içeri girdi.

Gözaltına alınan Nazif M. ve Ertan N, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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