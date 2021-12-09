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Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi gözaltına alındı Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti

1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlarla bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi gözaltına alındı .

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Musa Baba sokak üzerinde saat 21.00 da buluşan iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu U.Ö. isimli bir kişi F.Ö. isimli şüphelinin silahından çıkan kurşunla göğsünden yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası harekete geçen Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olay günü orada bulunan E.Ç, S.T, ve M.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayın şüphelisi F.B. ve beraberindeki 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti

Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti

Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti

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