Bursa'da alacak verecek kavgasında kan aktı
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Bursa'da alacak verecek kavgasında kan aktı

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da alacak verecek kavgasında kan aktı Takip ettiği alacaklısını trafikte kurşun yağmuruna tuttu Bursa'da aralarında alacak meselesi bulunan iki kişi arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

Bursa'da alacak verecek kavgasında kan aktı

Takip ettiği alacaklısını trafikte kurşun yağmuruna tuttu

BURSA - Bursa'da aralarında alacak meselesi bulunan iki kişi arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre. olay merkez Nilüfer İlçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesi bulunan Mirali G., Mudanya-İzmir kavşağında 16 Z 3189 plakalı aracıyla seyir halindeyken 16 MCZ 23 plakalı araçla takip eden Mehmet B. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Mirali G.'ye isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Mehmet B. ise olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik alırken, kavşak kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı tahkikat başlattı.

Bursa'da alacak verecek kavgasında kan aktı
Bursa'da alacak verecek kavgasında kan aktı
Bursa'da alacak verecek kavgasında kan aktı
Bursa'da alacak verecek kavgasında kan aktı
Bursa'da alacak verecek kavgasında kan aktı
Bursa'da alacak verecek kavgasında kan aktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur

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