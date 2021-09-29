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Bursa'da alacak tahsil etme bahanesiyle dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Bursa'da alacak tahsil etme bahanesiyle dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı

Bursa'da bir kişiyi, inşaat firmasından alacağı olan 65 bin liranın tahsil edileceği bahanesiyle 3 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

BURSA (AA) - Bursa'da bir kişiyi, inşaat firmasından alacağı olan 65 bin liranın tahsil edileceği bahanesiyle 3 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdur Dursun Sezer'in şikayeti üzerine yaptıkları araştırmada, şüphelinin R.G. (37) olduğunu belirledi.

Sezer'in, cep telefonuyla fotoğrafını da çektiği zanlının adresine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.G, olayı neden gerçekleştirdiğini soran gazetecilere, "Öyle bir şey yok." dedi.

Şüphelinin farklı suçlardan sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

Olay

Osmangazi ilçesinde yaşayan Dursun Sezer, 2 yıl önce bir inşaat firmasından daire satın almış, firmanın inşaatı tamamlamaması üzerine savcılığa şikayette bulunan Sezer'e, firma tarafından 65 bin lira ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Sezer'i 15 Eylül'de cep telefonundan arayıp kendisini "Rıfat" olarak tanıtan kişi, söz konusu firmanın vekili olduğunu, 65 bin liranın bir banka şubesine yatırılacağını söylemiş, ondan kendisine verilmesi için 3 bin lira olan banka masrafını karşılamasını istemişti.

Bir bankanın ATM'sinden 3 bin lira çeken Sezer bu parayı zanlıya vermiş, şüpheli daha sonra olay yerinden uzaklaşmıştı. Sezer ise dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurmuştu.

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