Bursa'da akülü motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
29.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:03
Bursa'nın İnegöl ilçesinde akülü motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde akülü motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
O.A. idaresindeki 16 F 6813 plakalı kamyonet, İnegöl-Alanyurt yolunda, Cahit Ç'nin kullandığı, engellilere göre düzenlenmiş üç tekerlekli akülü motosikletle çarpıştı.
Kazada, engelli sürücünün eşi Gülizar Ç. hayatını kaybetti, yaralanan Cahit Ç. ise hastaneye kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek