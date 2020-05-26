Bursa'da akraba aileler arasında silahlı kavga: 3 yaralı
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Bursa'da akraba aileler arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Bursa'da iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Bursa'da akraba aileler arasında silahlı kavga: 3 yaralı
26.05.2020 05:25 | Son Güncelleme: 26.05.2020 05:25

Bursa'da iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mesut Ü, evden getirdiği av tüfeğiyle karşı tarafın üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu biri kadın üç kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen vatandaşlar tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan üç kişiden Mahsun K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada hastane önünde toplanan yaralı yakınlarıyla polis ekipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Olayla ilgili Mesut Ü. ile iki oğlunun gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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