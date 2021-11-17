İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'da akılalmaz kaza: Elektrikli bisiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Süleymaniye mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İstiklal Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Muhammed Caner Parlak yönetimindeki 16 AFA 034 plakalı hafif ticari araç, Altay caddesin çıkan Yusuf El Hadidyönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle havalanan bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kazanın ardından yerde yatan yaralı, gözyaşı dökerek acılar içinde bekledi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.