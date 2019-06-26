Bursa'da 'Akça armudu' hasadı buruk başladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde erkenci Akça armudu hasadı başladı. Çiftçiler rekolte ve fiyatların düşüklüğünden dertli.

İnegöl'ün kırsal mahallelerinde yetişen, diğer armut çeşitlerine göre daha küçük olan Akça armudu hasadı başladı. Deydinler Mahallesi'nde armut yetiştiren çiftçiler, sağanak ve dolunun rekoltede düşüşe neden olduğunu söyleyerek, fiyatların da memnun etmediğini dile getirdi.

Deydinler Mahallesi'nde aynı zamanda çiftçilik yapan mahalle muhtarı Ahmet Topçu, "Erkenci adı verilen akça armudumuzun hasadı başladı. Son zamanlarda yaşanan sağanak ve dolu nedeniyle rekoltede düşüş var. Çiftçinin ürünü para yapmıyor, kilosunu 4 liraya satıyoruz. Umudumuz 'Santa Maria' cinsi armutta" dedi.



Kaynak: DHA