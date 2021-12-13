Akaryakıt istasyonunda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Akaryakıt istasyonunda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

AA / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel

Bursa'nın İznik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mümin Yaşa, 17 EA 849 plakalı otomobille otogaz almak için İznik- Bursa kara yolundaki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

Dolum için hazırlık yapıldığı sırada araç ön kısmından bir anda alev aldı. Akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilerek söndürülen yangın, otomobilin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Akaryakıt istasyonunda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Akaryakıt istasyonunda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Akaryakıt istasyonunda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

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