Bursa'da akan trafikte yolun ortasında yürüdü, faciadan kıl payı dönüldü - Haberler
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Bursa'da akan trafikte yolun ortasında yürüdü, faciadan kıl payı dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da akan trafikte yolun ortasında yürüdü, faciadan kıl payı dönüldü

Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi; gece saatlerinde ana yolda yürüyerek canını hiçe saydı.

ANKARA (İHA) - Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi; gece saatlerinde ana yolda yürüyerek canını hiçe saydı. Bu anlar kameraya yansıdı.

Olay Ankara yolu üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; gece geç saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi yolun en sol şeridinde tersten yürümeye başladı. Görenler korna çalarak tepki gösterdi. Diğer sürücülerin polis ekiplerine bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevkedildi.

Neyse ki korkulan olmadı, kimliği belirsiz kişi polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı. - BURSA

Bursa'da akan trafikte yolun ortasında yürüdü, faciadan kıl payı dönüldü

Bursa'da akan trafikte yolun ortasında yürüdü, faciadan kıl payı dönüldü

Bursa'da akan trafikte yolun ortasında yürüdü, faciadan kıl payı dönüldü

Bursa'da akan trafikte yolun ortasında yürüdü, faciadan kıl payı dönüldü

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