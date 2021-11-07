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Bursa'da AK Parti kadroları çığ gibi büyüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bursa'da AK Parti kadroları çığ gibi büyüyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, il ve ilçe yöneticileri, Kemerçeşme Mahallesi'nde düzenlenen yeni üyelere rozet takma programında partililerle bir araya geldi.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, il ve ilçe yöneticileri, Kemerçeşme Mahallesi'nde düzenlenen yeni üyelere rozet takma programında partililerle bir araya geldi.

AK Parti sevdalısı coşkulu kalabalığın karşıladığı Başkan Gürkan ve beraberindeki heyet, mahalle sakinleri ve esnafıyla da bir araya gelerek talep ve önerilerini tek tek not aldı. Mahalle meydanında düzenlenen organizasyonda partililer ve vatandaşlara seslenen Davut Gürkan, meydanda bir araya gelen AK yüreklerin oluşturduğu manzaradan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gürkan, Bursa'nın her dönemde partilerine verdiği destekle başarılarının itici güçlerinden olan Bursa halkına teşekkür etti. Gürkan, üye çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, Bursa halkının AK Parti ve teşkilatlarına olan güveni sayesinde üye çalışmalarındaki hedeflerine fazlasıyla ulaşacaklarına olan inancını dile getirdi.

Gürkan, "Bursa, her zaman davamızın ve hedeflerimizin yanında oldu ve olacaktır. İnşallah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve halkın desteği ile Türkiye'ye kattığımız kazanımları taçlandıracak hizmetlerin önündeki kapıları tamamen aralayacak olan 2023 ve sonrasındaki hedefleri önünde emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu yolda bizlere destek veren, yanımızda olan siz değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Programın ardından AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, il ve ilçe yöneticileri tarafından yeni üyelere rozetleri takıldı. - BURSA

Bursa'da AK Parti kadroları çığ gibi büyüyor

Bursa'da AK Parti kadroları çığ gibi büyüyor

Bursa'da AK Parti kadroları çığ gibi büyüyor

Bursa'da AK Parti kadroları çığ gibi büyüyor

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