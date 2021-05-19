Bursa'da ailelerin sokak kavgası: 6 yaralı
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Bursa'da ailelerin sokak kavgası: 6 yaralı

Bursa'da ailelerin sokak kavgası: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da, 2 aile arasında sokak ortasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

BURSA'da, 2 aile arasında sokak ortasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Polisin havaya ateş açarak, sonlandırdığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olay, pazar akşamı, Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi Villa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarının kavgası nedeniyle 2 aile arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Ailelerin kavgası üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralanan Perizade S., Melik S., İsmet S. ile Adem G., Cuma G., Vehbi G., sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polisin havaya ateş açarak, sonlandırdığı kavga anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. 


Bursa'da ailelerin sokak kavgası: 6 yaralı
Bursa'da ailelerin sokak kavgası: 6 yaralı
Bursa'da ailelerin sokak kavgası: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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