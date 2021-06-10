Bursa'da aile sağlığı merkezlerinde aşılama çalışmaları başladı

Bursa'da Kovid-19'la mücadele kapsamında Biontech aşısı, 520 aile hekimliği biriminde uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda aile hekimliği birimlerinde Biontech aşısı uygulamasının başlaması için hızlı şekilde altyapıyı oluşturdukları bilgisini veren Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz, peyderpey aşı uygulama birimlerinin artırılacağını belirterek şu an Bursa'da 520 aile hekimliği biriminde Biontech aşı uygulamasının yapıldığını söyledi.

Aşı lojistiğindeki en önemli şeyin üretimden hastaya enjekte edilmesine kadarki süreçte soğuk zincir kurallarına uygun muhafaza edilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz; gerek Sağlık Bakanlığı ve gerekse İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu konuda oldukça tecrübeli olduklarını vurguladı.

Biontech aşısının Keles, Harmancık ve Büyükorhan entegre ilçe devlet hastaneleri dahil olmak üzere tüm devlet hastanelerinde uygulanmaya devam ettiğini kaydeden Dr.Yavuzyılmaz, "Amacımız en kısa zamanda sırası gelen vatandaşlarımızı aşılamak. Nitekim 520 aile hekimliği biriminden vatandaşlarımız MHRS veya 182 No'lu telefondan randevularını alarak aşılarını yaptırabilirler. Bunun yanı sıra Üniversite hastanesi ve özel hastanelerimizde de Biontech aşısı uygulanmaya başlandı. Toplumsal bağışıklığın oluşması için aşı çok önemli. Günlük aşılama kapasitemiz yüksek. Gerekirse kapasitemizi rahatlıkla 30-40 bine kadar çıkarabiliriz. Aşı hakkı olan vatandaşlarımızı vakit geçirmeden aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Aile hekimliği birimlerinde Biontech aşısını olan vatandaşlar ise evlerinin hemen yanındaki aile sağlığı merkezinde aşı olmaktan dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Kaynak: Bültenler