Bursa'da "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı"

17.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:38

Bursa'da "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planı" kapsamında koordinasyon toplantısı yapıldı.

Valilik binasında, Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığındaki toplantıya Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Müftülük, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yetkililer katıldı.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanmış 75 maddelik protokol çerçevesinde düzenlendi.

Programda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirildi ve mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. İl merkezi ve ilçelerde Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay ve başvuru sayıları değerlendirildi. Son dönemde yaşanan üzücü olaylar göz önüne alınıp, benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler konuşuldu.

Toplantı sonucu alınan kararlara göre, Şiddet Önleme Merkezinde polis irtibat görevlisi bulunacak, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilecek ve şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek çalışmaları yapılacak. Kadına yönelik şiddete karşı polisiye tedbirlerin yanı sıra baro, üniversiteler ve STK'ların da sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmalar planlanacak.

Kaynak: AA