Bursa'da ahududu hasadı başladı

Bursa Kestel'de ahududu hasadı törenle başladı.

Bursa Kestel'de ahududu hasadı törenle başladı. Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, en verimli çağında dekar başı iki bin beş yüz tona kadar verim alındığını belirtti. Haber: Bursa İl Enformasyon

Kamera: Bilgin ÇALIŞKAN

Fotoğraf: Orhan KAĞITÇI

Türkiye'nin en büyük ahududu üreticisi Bursa'da hasat başladı.

Kestel'deki hasat etkinliğinde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit "Tam verim çağındaki ahududu bahçelerinde 1 dekardan 1000-2500 kg arasında verim alınabilmektedir. Ahududu frambuaz, sultan böğürtleni ve ağaç çileği olarak da bilinmekte olup, güzel kokulu ve sulu bir meyvedir. Fiyatı da 40 lira civarında… 20 lira olsa bili bu fiyatlar üreticiler için ciddi gelir kaynağı. Üretimimizi arttırıp, ihtiyaçları karşılamak için çalışmalar yürütülmektedir. " dedi.

Verilere göre ülke genelinde yaklaşık 6 bin 950 dekarda 5 bin 450 ton ahududu üretildi. Bunun 6 bin 800 dekarı ve 5 bin 323 tonu Bursa'da üretildi. bursa ahududu hasat şenlik

Kaynak: Habermetre