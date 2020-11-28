Bursa'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
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Bursa'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

28.11.2020 01:05 | Son Güncelleme: 28.11.2020 01:08
Bursa'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ahşap evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ahşap evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Turgutalp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'ndeki iki katlı ahşap evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde oturanlar yangını fark ederek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında iki katlı ahşap evin çatı katı kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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