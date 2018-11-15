Bursa'nın Tarihi Çarşısında Alevlere Teslim Olan Ahşap Ev, Herkesin Gözü Önünde Kül Oldu

Bursa'da tarihi hanlar ve çarşılar bölgesi içinde yer alan Kayhan'da tarihi ahşap bir evde yangın çıktı.Ahşap bina çıkan yangın sırasında çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, itfaiye ekipleri yangını 1 saat içerisinde söndürdü.

CAN KAYBI VE YARALANMA OLMADI

Merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta tarihi ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kayhan Çarşısı'nın hemen yanındaki 2 katlı binada çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yanan ahşap bina çökerken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın sırasında bir bölümü çöken bina, iş makinesi yardımıyla tamamen yıkıldı. Yangında, çevredeki ev ve iş yerleri zarar görmezken, belediye ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Olay yerinden görüntüler;