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Bursa'da ahşap bina alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da ahşap bina alev alev yandı

Bursa'da ahşap binada çıkan yangında alevler geceyi aydınlatırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

BURSA (İHA) - Bursa'da ahşap binada çıkan yangında alevler geceyi aydınlatırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Yangın, Uludağ'ın eteklerindeki merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan kullanılmayan bir binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını 1 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alırken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Bursa'da ahşap bina alev alev yandı

Bursa'da ahşap bina alev alev yandı

Bursa'da ahşap bina alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Uludağ, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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