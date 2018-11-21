Bursa'da Ahlak Polisi Masaj Salonlarını Bastı

Bursa'da ahlak polisi masaj salonlarına baskın düzenledi. Çok sayıda polisle 31 masaj salonuna eş zamanlı yapılan baskınlarda ruhsatı olmayan 2 iş yeri boşaltıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarına baskın düzenledi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyona çok sayıda polis katıldı. Ekipler masaj salonlarında fuhuş yapılıp yapılmadığını, iş yerlerinin ve çalışanların ruhsat ile sigortalarını denetledi. Ruhsatı olmayan 2 iş yeri boşaltıldı. Ahlak ekipleri toplam 31 masaj salonuna yaptıkları baskında 122 kişinin GBT kontrollerini yaptı. Kontrol sırasında hırsızlıktan hakkında arama kararı bulunan bir kişi yakalanarak ilgili mercie teslim edildi. Kapalı alanda sigara içen 2 iş yeri hakkında cezai işlem uygulanırken, 3 iş yerinin çalışanlarının sigortasını yaptırmadıkları ve kimlik bilgilerini bildirmedikleri tespit edildi. 4 iş yerine sahiplerinin iş yerinde bulunmaması, 9 iş yerine çalışanların önlüksüz olması ve 2 iş yerinde de masöz olarak çalışan personellerin belgelerinin olmaması sebebiyle cezai müeyyide uygulandı.