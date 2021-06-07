Bursa'da ağaçtan adam hem güldürdü, hem korkuttu

Bursa'da ağaçtan adam hem güldürdü, hem korkuttu Bursa'da ağaçtan adam kostümü giyen bir kişi parkta sabit şekilde dururken yanından geçenleri görünce yaptığı ani hareketlerle hem korkuttu hem güldürdü.