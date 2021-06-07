Bursa'da ağaçtan adam hem güldürdü, hem korkuttu
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Bursa'da ağaçtan adam hem güldürdü, hem korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da ağaçtan adam kostümü giyen bir kişi parkta sabit şekilde dururken yanından geçenleri görünce yaptığı ani hareketlerle hem korkuttu hem güldürdü.

Bursa'da ağaçtan adam kostümü giyen bir kişi parkta sabit şekilde dururken yanından geçenleri görünce yaptığı ani hareketlerle hem korkuttu hem güldürdü. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Mihraplı Kent Parkı'nda giydiği ağaç kostümüyle sabit şekilde bekleyen bir kişi, vatandaşların yanından geçtiği sırada aniden yaptığı hareket ve çıkardığı seslerle kem güldürdü, hem korkuttu.

O anlar ise kameralara anbean yansıdı. - BURSA

Bursa'da ağaçtan adam hem güldürdü, hem korkuttu
Bursa'da ağaçtan adam hem güldürdü, hem korkuttu
Bursa'da ağaçtan adam hem güldürdü, hem korkuttu
Bursa'da ağaçtan adam hem güldürdü, hem korkuttu
Bursa'da ağaçtan adam hem güldürdü, hem korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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