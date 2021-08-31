Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu

Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da otoyol girişinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'da otoyol girişinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, öğle saatlerinde İstanbul-Bursa Otoyolu Mudanya kavşağında bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre ağaçlık alanda bir anda başlayan ot yangını kısa sürede ağaçlara sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede bütün ağaçları sardı. Yoğun çıkan dumanlar otoyoldaki araçlarda tehlike oluştururken yerleşim yerlerine yakın olması vatandaşları korkuttu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken polis ekipleri çıkan yangınla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu
Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu
Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cami minaresinden yapılan yangın anonsu sayesinde facianın önüne geçildi
Cami minaresinden yapılan yangın anonsu sayesinde facianın önüne geçildi
Fırlayan ağaç parçası, atölyede çalışan genç işçinin karnından girip sırtından çıktı
Fırlayan ağaç parçası, atölyede çalışan genç işçinin karnından girip sırtından çıktı
Son dakika haberi! Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını
Son dakika haberi! Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Hamid Karzai Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Derya Baykal Seren Serengil
Spor Mame Thiam Mesut Özil Sergen Yalçın Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 13:45:33. #1.16#

title