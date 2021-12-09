Bursa'da ağacın devrilmesinden kıl yapı kurtulan temizlik işçisi kameralara yansıdı - Haberler
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Bursa'da ağacın devrilmesinden kıl yapı kurtulan temizlik işçisi kameralara yansıdı

Bursa'da ağacın devrilmesinden kıl yapı kurtulan temizlik işçisi kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir temizlik işçisi hayatının en şanslı anlarından birini yaşadı.

BURSA (İHA) - Bursa'da bir temizlik işçisi hayatının en şanslı anlarından birini yaşadı. Süpürge ve kovasını almaya giden temizlik işçisi bir ağacın devrilmesinden kıl payı kurtuldu. Bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik işçisi kaldırımda bıraktığı süpürge ve kovasını almaya gitti. Tam aldığı sırada arkasından ağaç devrildi. Neye uğradığını şaşıran temizlik işçisinin bu anı kameralara saniye saniye yansıdı. - BURSA

Bursa'da ağacın devrilmesinden kıl yapı kurtulan temizlik işçisi kameralara yansıdı

Bursa'da ağacın devrilmesinden kıl yapı kurtulan temizlik işçisi kameralara yansıdı

Bursa'da ağacın devrilmesinden kıl yapı kurtulan temizlik işçisi kameralara yansıdı

Bursa'da ağacın devrilmesinden kıl yapı kurtulan temizlik işçisi kameralara yansıdı

Bursa'da ağacın devrilmesinden kıl yapı kurtulan temizlik işçisi kameralara yansıdı

Bursa'da ağacın devrilmesinden kıl yapı kurtulan temizlik işçisi kameralara yansıdı

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