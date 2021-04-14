Bursa'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde seyir halinde olan Burak G.(20) idaresindeki 16 AC 6637 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kaldırımdaki ağaca çarpan ve yaralanan sürücüye, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Türker Ertürk Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Diego Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 16:31:53. #1.16#

title