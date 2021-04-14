Bursa'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde seyir halinde olan Burak G.(20) idaresindeki 16 AC 6637 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kaldırımdaki ağaca çarpan ve yaralanan sürücüye, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek