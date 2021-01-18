Son dakika haberleri! Ağabeyi tarafından bıçakla yaralanan genç hastanede öldü
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Son dakika haberleri! Ağabeyi tarafından bıçakla yaralanan genç hastanede öldü

18.01.2021 22:11 | Son Güncelleme: 18.01.2021 22:31

Son dakika haberi... Bursa'nın İznik ilçesinde, ağabeyi tarafından bıçakla yaralanan S.A. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, ağabeyi tarafından bıçakla yaralanan S.A. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, F.A. (27), kardeşi S.A. (19) ile Eşrefzade Mahallesi Bent Sokak'taki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A. kardeşini bıçakla yaraladı.

Ardından polis merkezine giden F.A. polislere elini ayna kestiğini söyledikten sonra bayıldı. F.A. polis ekipleri tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre sonra eve giden kuzeni, S.A'nın kanlar içinde yerde yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan S.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen F.A'nın hastanedeki ilk ifadesinde, kardeşini bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri! Ağabeyi tarafından bıçakla yaralanan genç hastanede öldü
Son dakika haberleri! Ağabeyi tarafından bıçakla yaralanan genç hastanede öldü
Son dakika haberleri! Ağabeyi tarafından bıçakla yaralanan genç hastanede öldü
Son dakika haberleri! Ağabeyi tarafından bıçakla yaralanan genç hastanede öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

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