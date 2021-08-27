Bursa'da ağabey ve kardeşe silahlı saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da ağabey ve kardeşe silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da ağabey ve kardeşe silahlı saldırı Bursa'da ağabey ve kardeşi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı şüpheli veya şüpheliler tarafından silahla tarandı.

Bursa'da ağabey ve kardeşe silahlı saldırı

BURSA - Bursa'da ağabey ve kardeşi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı şüpheli veya şüpheliler tarafından silahla tarandı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler mahallesi 9. Sakarya Sokak üzerinde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ağabey Akın B. ile kardeşi Bayram B. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kurşunlar Akın B. ve Bayram B.'nin bacağına isabet etti. Çevredeki vatandaşların sesleri duyması ve ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık Ekipleri ağabey ve kardeşe olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağabey Akın B. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kardeşi Bayram B. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırı sonrası olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemelerde 10 adet boş kovan bulurken mermilerin bazılarının olay yerinden bulunan hafif ticari araca isabet ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da ağabey ve kardeşe silahlı saldırı
Bursa'da ağabey ve kardeşe silahlı saldırı
Bursa'da ağabey ve kardeşe silahlı saldırı
Bursa'da ağabey ve kardeşe silahlı saldırı
Bursa'da ağabey ve kardeşe silahlı saldırı
Bursa'da ağabey ve kardeşe silahlı saldırı
Bursa'da ağabey ve kardeşe silahlı saldırı
Bursa'da ağabey ve kardeşe silahlı saldırı
Bursa'da ağabey ve kardeşe silahlı saldırı
Bursa'da ağabey ve kardeşe silahlı saldırı
Bursa'da ağabey ve kardeşe silahlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

Traktörden düşen torununu fark edemedi, üzerinden geçti
Traktörden düşen torununu fark edemedi, üzerinden geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Mesut Akusta Metin Çekmez
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bursa'da ağabey ve kardeşe silahlı saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 08:34:23. #1.14#

title